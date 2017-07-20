Возглавляемая Поклонской комиссия по доходам депутатов собиралась только один раз

Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов, которую в седьмом созыве возглавляет Наталья Поклонская, собиралась только один раз, чтобы познакомиться, сообщает телеканал «Дождь».

Как рассказал «Дождю» зампредседателя комиссии Владимир Поздняков, он не может комментировать полномочия Поклонской, но отмечает, что собираться «вообще-то нужно».

«Нужно проверять и анализировать информацию, которая опубликована в СМИ, надо делать официальные заявления, надо действовать», — сказал депутат.

На телеканале уточняют, что экс-прокурор Крыма ни во вторник, ни в среду для комментария по телефону была не доступна.

Напомним, что в прошлом созыве комиссия проверила декларации депутатов Ильи Костунова, Елены Николаевой и Алексея Кнышова, у которого нашли бизнес в Словакии, после чего он сложил мандат.

Кроме того, по результатам проверки Госдума прекратила полномочия единоросса Василия Толстопятова.

Максим Прошкин