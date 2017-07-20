В Госдуме предложили пожизненно сажать за вербовку в террористы

Депутаты предложили увеличить уголовное наказание за вербовку в террористические организации, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

По информации агентства, срок лишения свободы может стать пожизненным.

Необходимость ужесточения закона объясняется тем, что терроризм становится бизнесом глобального масштаба, пишет ТАСС.

«Один террорист может совершить один теракт, а вербовщик готовит десятки таких террористов. Действующее сейчас наказание за это преступление является несопоставимым», — добавляет агентство.

По словам автора идеи, первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошева, вербовщика невозможно вернуть к мирной жизни, а степень его потенциальной опасности крайне велика.

Ранее Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, который лишать иностранцев приобретенного ими российского гражданства за террористические и экстремистские преступления. Это произойдет, если человек при получении гражданства РФ предоставил заведомо ложные сведения.

Поправки о лишении гражданства за терроризм внесли после теракта в метро Санкт-Петербурга.

Максим Прошкин