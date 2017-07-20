Гендиректора партнера Siemens Филиппова отправили в отставку

Генеральный директор «Силовых машин» Роман Филиппов отправлен в отставку после информации о поставках газовых турбин Siemens в Крым, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании.

Совет директоров компании провел собрание 19 июля, на котором и решался вопрос о досрочном прекращении полномочий Филиппова, а также избрании нового гендиректора, информирует официальный портал раскрытия правовой информации.

В свою очередь, агентство отмечает, что имя нового гендиректора пока не называется.

Близкий к «Силовым машинам» источник подтвердил РБК, что Филиппова отправили в отставку, но причины такого решения не назвал.

Накануне стало известно о задержании гендиректора «Силовых машин» Романа Филиппова сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге. Позднее Филиппова отпустили после допроса по уголовному делу о разглашении государственной тайны.

Отметим, что Siemens и ОАО «Силовые машины» имеют совместное предприятие по производству больших газовых турбин — «Сименс Технологии Газовых Турбин» (СТГТ) и «Интеравтоматика», где 45,72% принадлежат Siemens, остальное — у структур «Ростеха» и АО «ВТИ».

Ранее Reuters сообщило, что в порт Феодосии в Крыму были доставлены еще две газовые турбины. По словам журналистов агентства, размеры и форма оборудования соответствуют фотографиям турбин от Siemens.

Собеседник в администрации Феодосии подтвердил «Новой газете» информацию о поставке турбин, но отметил, что они были произведены в России.

Максим Прошкин