ВТБ24 и Сбербанк начали выплаты вкладчикам «Югры»

Отделения ВТБ24 на Дальнем Вотоке и Сбербанка в Новосибирской области и Красноярском крае начали осуществлять выплаты вкладчикам банка «Югра». Об этом сообщает РИА Новости и Интерфакс.

По данным корреспондента Интерфакса, во Владивостоке перед открытием одного из отделений ВТБ24 собрались около 20 человек. После этого сотрудник банка сказал, что выплаты начинаются, и людям раздали талоны электронной очереди.

Как уточняет РИА Новости, «Россельхозбанк», «Открытие» и «Уралсиб» пока не выдают деньги клиентам «Югры».

10 июля Центробанк на шесть месяцев ввел временную администрацию в банке «Югра» из-за «неустойчивого финансового положения». Функция временной администрации была возложена на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Позднее АСВ сообщило, что выплаты вкладчикам «Югры» через выбранные ранее пять банков-агентов начнутся 20 июля.

19 июля Генеральная прокуратура России опротестовала два приказа Центробанка в отношении банка «Югра» и предложила на время рассмотрения протеста приостановить осуществление страховых выплат.

Банк «Югра» создан в 1990 году. По данным «Банки.ру», в 2015 году «Югра» входил в двадцатку крупнейших российских банков. По итогам 2016 года убыток банка составил 32,3 млрд рублей, что было рекордной суммой для банка. По размеру убытка за 2016 год «Югра» стал вторым банком России.