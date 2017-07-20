Россия вошла в пятерку худших в мире стран для пенсионеров

Россия признана одной из худших в мире стран для жителей, выходящих на пенсию, свидетельствуют данные Глобального пенсионного индекса за 2017 год.

При составлении индекса по шкале от 0 до 100 оценивались почти два десятка параметров, среди которых: финансы пенсионеров, материальная обеспеченность, качество жизни, здоровье и другие.

В рейтинге Россия заняла 40-е место из 43, ниже расположились только Бразилия, Греция и Индия. Лидирующие позиции в рейтинге заняли Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция и Новая Зеландия.

В прошлом году Россия занимала такую же строчку рейтинга, однако за год ухудшились показатели по шкалам материального благополучия и по качеству здравоохранения.

Первый Глобальный пенсионный индекс вышел в 2013 году. В него включаются развитые и развивающиеся экономики, являющиеся членами Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития и БРИК.