Госдума отменила бесплатный провоз багажа при невозвратных билетах

Депутаты Госдумы приняли закон, который делает необязательным бесплатный провоз багажа при невозвратных авиабилетах.

Согласно закону, право пассажиров с возвратным билетом брать багаж весом как минимум 10 кг сохраняется. При этом, согласно поправкам в Воздушный кодекс, невозвратный тариф «может не предусматривать» бесплатный багаж.

В документе прописано право перевозчика на расторжение договора воздушной перевозки пассажира в одностороннем порядке в связи с отказом оплатить провоз багажа, а также обязанность информировать пассажира об условиях провоза багажа и ручной клади при покупке билета.

Закон вступает в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования.

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В разговоре с «Новой газетой» PR-директор сервиса по поиску авиабилетов Aviasales Янис Дзенис пояснил, что принятие данного закона «будет работать на снижение чека».

«Согласно исследованию нашей компании, появление безбагажных тарифов в 2015 году позволило снизить средний чек на 20% благодаря тому, что пассажиры сами смогли выбирать, сколько будет стоить их перелет. Сейчас этот также приведет к снижению стоимости билета», — пояснил он.

По словам Дзениса, 50% людей летают без багажа, при этом половина из 10 тысяч путешественников, опрошенных компанией, не знает, что включает их авиабилет, и вследствие незнания часто доплачивает за багаж в аэропорту.

«Принятый закон превращает перевозку в конструктор — Вы сами определяете, за что платите. Так работает весь мир. Этот же закон касается багажных сборов аэропортов. Сейчас стоимость обработки багажа автоматически включена в билеты, но если вы летите с одним пакетиком, то вы не обязаны платить за это», — отметил он.

Что касается ручной клади, авиакомпании будут сами определять норму либо по весу, либо по габаритам.

«В странах ЕС и США перевозчик вообще не обязан принимать ничего на борт. Авиакомпании сами определяю, что они разрешат своим пассажирам. Иногда вводятся ограничения по весу ручной клади, иногда по габаритам. Новый закон отправляет наших перевозчиков в ту же сторону. Это хорошая история, рынок сам все урегулирует», — добавил Дзенис.