Фигурант «дела 26 марта» Зимовец получил 2,5 года колонии

Тверской районный суд Москвы приговорил участника акции против коррупции 26 марта Станислава Зимовца к двум с половиной годам колонии, передает Медиазона.

Прокуратура запрашивала для мужчины три года колонии.

Зимовца обвиняли в применении насилия к представителю власти (статья 318 УК РФ). По версии следствия, активист попал кирпичом в нижнюю часть спины заместителя командира второго оперативного батальона ОМОН, подполковника Владимира Котенева.

По словам обвиняемого, он не целился в полицейского, а кидал кирпич рядом, чтобы привлечь внимание.

Ранее Зимовец отказался от особого порядка рассмотрения дела и признания вины после того, как ему продлили арест сразу на полгода — до ноября.

Фигурантами дела о насилии против полицейских на акции 26 марта также являются Андрей Косых, Дмитрий Крепкин и Алексей Политиков.

Напомним, приговоры по делу 26 марта уже были вынесены актеру Юрию Кулию и столяру Александру Шпакову. Они оба признали вину и согласились на особый порядок рассмотрения дела. Кулия Тверской суд Москвы приговорил к 8 месяцам колонии-поселения. Шпаков получил полтора года колонии общего режима.