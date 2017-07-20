Установку мемориальных досок Сталину поддержали 62% опрошенных ВЦИОМ россиян

Большинство опрошенных ВЦИОМ россиян (62%) поддержали установку в публичных местах памятных знаков (памятные доски, цитаты, бюсты, картины), рассказывающих об успехах Иосифа Сталина. Исследование опубликовано на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным исследования, активнее всего «за» высказывается молодежь — установку поддержали 77% молодых людей (18-24 года), среди пожилых людей (60 лет и старше) идею установки памятных знаком Сталину поддержали 63% опрошенных.

При этом против установки памятников об успехах Сталина высказались 31% респондентов, 7% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

В то же время, 65% респондентов высказались против установки знаков, сообщающих о неудачах Сталина и его преступлениях. Установку таких знаков поддержали только 28% опрошенных, 7% затруднились ответить. Против размещения таких памятников в основном высказывались люди в возрасте 25-34 года (70%).

Главным мотив согласия с установкой памятных знаков Сталину, согласно исследованию, стал довод о сохраннении истории — «это часть нашей истории, наши дети должны о ней знать», ответили 57% опрошенных. 18% респондентов указали в ответе, что «благодаря Сталину мы победили в Великой Отечественной войне». Также опрошенные отмечали, что Сталин «сделал много хорошего для страны» (9%), что он «поднял страну, сделал ее великой» (8%). 5% респондентов указали, что «при Сталине был порядок», еще 5%, что Сталин — «великий вождь, великий человек».

К таким выводам социологи ВЦИОМ пришли, проанализировав результаты всероссийского телефонного опроса, проведенного 7-8 июля среди 1200 респондентов.