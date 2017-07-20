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Нападение на Юлию Латынину редакция «Новой» расценивает как уголовное преступление

Союз журналистов России призвал расследовать атаку на дом Юлии Латыниной

Общество

Союз журналистов России связал атаку на дом обозревателя «Новой газеты» Юлии Латыниной с ее журналистской деятельностью. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

«Мы уверены, что случившееся сегодня связано с работой и взглядами, отстаиваемыми журналисткой. Наше мнение неизменно: вне зависимости от политической позиции журналиста, любая угроза в его адрес здоровья или жизни журналиста недопустима. Надеемся, что следственные органы в кратчайшие сроки найдут виновного и заставят его понести наказание», — говорится в сообщении.

Дом обозревателя «Новой газеты» Юлии Латыниной в Подмосковье в ночь со вторника на среду был опрыскан едким химическим составом. В результате инцидента пострадали восемь человек, включая двух детей 5 и 9 лет и четырех людей пенсионного возраста. 

После обращения главного редактора «Новой газеты» к председателю Общественного совета МВД России Анатолию Кучерене с редакцией «Новой газеты» связались представители руководства ГУ МВД по городу Москве. На место выехали сотрудники оперативно-следственной группы.

Это не первый случай нападения на Юлию Латытину. В августе 2016 года двое неизвестных напали на обозревателя «Новой газеты» в центре Москвы. Один из них вылил на журналистку фекалии, второй в это время дожидался на мотоцикле. После этого они скрылись. Спустя год нападавших так и не обнаружили.

Теги:
давление на сми, журналистика
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