Союз журналистов России призвал расследовать атаку на дом Юлии Латыниной

Союз журналистов России связал атаку на дом обозревателя «Новой газеты» Юлии Латыниной с ее журналистской деятельностью. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

«Мы уверены, что случившееся сегодня связано с работой и взглядами, отстаиваемыми журналисткой. Наше мнение неизменно: вне зависимости от политической позиции журналиста, любая угроза в его адрес здоровья или жизни журналиста недопустима. Надеемся, что следственные органы в кратчайшие сроки найдут виновного и заставят его понести наказание», — говорится в сообщении.

Дом обозревателя «Новой газеты» Юлии Латыниной в Подмосковье в ночь со вторника на среду был опрыскан едким химическим составом. В результате инцидента пострадали восемь человек, включая двух детей 5 и 9 лет и четырех людей пенсионного возраста.

После обращения главного редактора «Новой газеты» к председателю Общественного совета МВД России Анатолию Кучерене с редакцией «Новой газеты» связались представители руководства ГУ МВД по городу Москве. На место выехали сотрудники оперативно-следственной группы.

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Это не первый случай нападения на Юлию Латытину. В августе 2016 года двое неизвестных напали на обозревателя «Новой газеты» в центре Москвы. Один из них вылил на журналистку фекалии, второй в это время дожидался на мотоцикле. После этого они скрылись. Спустя год нападавших так и не обнаружили.