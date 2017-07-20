Госдума утвердила процедуру выбора главы РАН

Госдума в третьем и окончательном чтении утвердила законопроект, который устанавливает новую процедуру выбора главы Российской академии наук, передает Интерфакс.

Согласно документу, утверждать главу РАН теперь будет президент (сейчас это делает правительство). Исполняющего обязанности академии наук будет также назначать президент по предложению правительства.

По новым правилам, правительство будет отбирать кандидатов в президенты РАН из выдвинутых академиков. После этого на общем собрании РАН из этих кандидатов избирается президент РАН простым большинством голосов, а позднее кандидатуру утверждает президент России.

В конце мая президент России Владимир Путин заявил, что назначать главу РАН должно академическое сообщество, а не президент или правительство.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Валерия Козлова исполняющим обязанности президента Российской академии наук.

Напомним, 20 марта общее собрание РАН проголосовало за перенос выборов президента академии на осень 2017 года. При этом собрание попросило продлить полномочия Владимира Фортова, которые истекли в конце марта, несмотря на протест действующего президента.

Полномочия нынешнего президента Российской академии наук истекли досрочно в связи с реформой, объединившей РАН с двумя другими академиями — Россельхозакадемией и Российской академией медицинских наук (РАМН).