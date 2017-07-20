Совет Федерации предложил увеличить финансирование Росгидромета

Совет Федерации намерен увеличить дополнительное финансирование Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сенатора Евгения Серебренникова.

«Ураган в Москве привел к человеческим жертвам. В Совет Федерации мы приглашали все службы — Росгидромет, МЧС, обсуждали ситуацию. Сошлись, что необходимо выделение дополнительных ресурсов для гидрометеорологических служб, потому что у них не хватает средств для создания необходимой базы постов для наблюдения, оперативного выяснения ситуации, изменения обстановки», — сказал он.

По словам Серебренникова, уже принят ряд серьезных мер, которые позволят не допустить в дальнейшем аналогичных ситуаций.

«Хотя уже начинают звучать высказывания, что сегодня очень часто распространяются предупреждения (об опасных природных явлениях-ИФ) и тем самым снижается их значимость. И здесь нужна золотая середина», —отметил сенатор.

Напомним, 29 мая на Москву и Подмосковье обрушился ураган. Жертвами шторма стали 18 человек, более 170 пострадали. При этом жители не получили массовую рассылку МЧС с предупреждением об ухудшающейся погоде.