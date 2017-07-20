КПРФ выдвинула почти полторы тысячи кандидатов на муниципальные выборы в Москве

КПФР выдвинула 1452 кандидата для участия в муниципальных выборах в Москве. Об этом рассказал руководитель столичного отделения партии Валерий Рашкин.

Партия уже зарегистрировала около 260 кандидатов на сентябрьские выборы в муниципалитеты. По словам Рашкина, коммунисты готовы сотрудничать с любыми кандидатами, в том числе, оппозиционными, вне зависимости от партийной принадлежности, за исключением «Единой России».

Депутат Мосгордумы и потенциальный кандидат в мэры Москвы Андрей Клычков на вопрос о возможном сотрудничестве с «Яблоком» и «Партией роста» заметил, что есть некие «структуры, поверившие в свою святость», с которыми вести переговоры сложно, правда, не уточнив, что это за структуры.

Вместе с тем, Клычков уверен, что преодолеет муниципальный фильтр на выборах мэра — коммунисты надеются провести в муниципалитеты более 240 своих кандидатов.

«Я не Ройзман и не Навальный», — заявил Клычков, комментируя перспективы прохождения муниципального фильтра. – «Мы достаточно четко выстроили муниципальную кампанию, чтобы фильтр пройти. Но мы сделаем все, чтобы к выборам мэра муниципального фильтра не было».

По словам Рашкина, в Администрации президента уже состоялось совещание с участием представителей ЦИКа, где обсуждалась возможная отмена муниципального фильтра. Ранее КПРФ, СР и ЛДПР передали президенту письмо с просьбой фильтр отменить. «Надежда есть», — считает Рашкин.

В случае, если муниципальный фильтр все же останется, и Клычков не сможет его пройти, партия выдвинет другого кандидата. Рашкин не исключает также бойкота выборов мэра в 2018 году в таком случае.

На прошлых муниципальных выборах КПРФ выдвинула около 1200 кандидатов, избрались около 240 — в этом году есть задача провести больше. По словам коммунистов, особых препятствий красным выдвиженцам не чинят, но кандидаты-единороссы используют служебное положение, агитируя в социальных учреждениях, считают в партии.