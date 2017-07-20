Песков: экстрадиция Лапшина — «не тема Кремля»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами заявил, что возможность экстрадиции в Россию блогера Александра Лапшина, осужденного в Баку за «незаконное пересечение государственной границы» — «не тема Кремля», сообщает РБК.

«Нет, это не тема Кремля», — заявил Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия настаивать на экстрадиции Лапшина.

Ранее в четверг суд приговорил российского блогера Александра Лапшина к трем годам лишения свободы.

В конце февраля Лапшина экстрадировали из Минска в Баку. На решение не повлияло обращение супруги Лапшина к белорусским властям с просьбой о предоставлении ему дополнительной защиты.

Напомним, блогера Александра Лапшина, известного под псевдонимом Puerrtto, задержали 15 декабря в Минске по запросу Азербайджана. Его арестовали на два месяца. В конце января 2017 года прокуратура Белоруссии согласилась экстрадировать Лапшина в Баку.

Против экстрадиции выступали МИД Израиля и России. Глава российского ведомства Сергей Лавров заявлял, что Москва не согласна с экстрадицией задержанных в том или ином государстве россиян в третью страну. Он также напомнил, что Россия и Белоруссия — союзные государства.

Азербайджанские власти обвиняют Лапшина в «открытых призывах, направленных против государства» и «незаконном пересечении государственной границы». Статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на восемь и пять лет соответственно.

Баку обвиняет блогера в том, что он посетил в апреле 2011 и в октябре 2012 года территорию Нагорного Карабаха, который Азербайджан считает собственной территорией. Сам Лапшин в этом году побывал в Азербайджане, несмотря на то, что внесен в черный список МИД республики, туда попадают лица, посещавшие Нагорный Карабах.

Сам Лапшин, выступая в суде, заявил, что был в Карабахе как турист и не встречался ни с кем из руководства непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Ольга Ситникова