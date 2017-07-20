Путин лично поздравил правозащитницу Людмилу Алексееву с юбилеем

Владимир Путин лично поздравил с 90-летним юбилеем Людмилу Алексееву. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин лично поздравил с 90-летним юбилеем главу Московской Хельсинкской группы Людмилу Алексееву. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин приехал к Алексеевой в ее квартиру на Старом Арбате и подарил правозащитнице букет цветов и гравюру с изображением вида Евпатории, малой родиной юбилярши. Президент поблагодарил Людмилу Алексееву за все, что она сделала для людей.

«Я всю жизнь свою занималась черти чем, а теперь меня приехал поздравлять президент. Раньше такого не было», — сказала правозащитница.

«Раньше были другие времена», — ответил Путин, добавив: «Вы занимались главным — Солженицын говорил про сбережение народа, он делал это по-своему, а вы по-своему».

Алексеева предложила президенту выпить шампанского в честь своего юбилея.

Людмила Алексеева является одним из основателей Московской Хельсинской группы, созданной в 1976 году. Она входит в президентский Совет по правам человека, В 2013 году Алексеева была в числе номинантов на Нобелевскую премию мира.

За правозащитную деятельность Людмила Алексеева удостоена французского ордена Почетного легиона (2007), рыцарского креста ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (2008), командорского креста ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (2009), эстонского ордена «Крест Маарьямаа» III степени (2012) и других. В 2015 году Алексеева получила Международную правозащитную премию Вацлава Гавела.