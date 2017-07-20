В Донбассе за сутки погибли девять украинских военных

В Донбассе за сутки, по предварительным данным, погибли девять военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще пятеро были ранены. Об этом сообщил спикер Минобороны Андрей Лысенко, передает Интерфакс.

По информации Лысенко, четверо военнослужащих погибли в районе села Красногоровки, где, по словам спикера Минобороны Украины, противник в 4 утра открыл огонь из минометов, артиллерии, танков и систем «Град-П» («Партизан»). Также три человека погибли в результате подрыва на взрывном устройстве в Новотошковке. Еще два бойца были убиты при обстреле на донецком направлении села Новгородского и в Марьинке.

Всего, по данным Минобороны Украины, с начала суток в Донбассе зафиксировано 14 обстрелов со стороны противника, восемь из них — из тяжелого вооружения.

В то же время, по данным Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики, за сутки со стороны Вооруженных сил Украины произошло 30 обстрелов. Отмечается, что три мирных жителя получили ранения. Уточняется, при обстрелах применялись: артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

Накануне в Минске состоялось заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.