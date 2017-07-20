Роскомсвобода: будущее биткоинов в России решится в сентябре

Отсутствие регулирования криптовалют в России мешает притоку инвесторов и развитию в стране крупных криптовалютных проектов, считает глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

По словам Дарбиняна, в целом регулирование биткоинов и других криптовалют действительно необходимо, так как сейчас в России у них нет официального статуса. Однако комиссия по регулированию рынка криптовалют, которая работает в Думе уже более полугода, не может похвастаться конкретными результатами, спор идет о том, что считать крипотовалютой и как определять это понятие в законе.

Юрист подчеркивает, что многое будет зависеть от того, какие положения будут приняты в законопроекте —будут ли они способствовать развитию рынка или же окажутся направленными исключительно на ограничение использования крипотовалют. Определенных запретов ожидать можно в любом случае, так как власть хочет контролировать валютные потоки. Но, отмечает юрист, законодателям также необходим контроль за теневым сектором, так как финансирование терроризма, оплата наркотрафика, а также отмывание денег происходит в том числе с помощью биткоинов. Дарбинян говорит, что сейчас ситуация подвешена, а разрешиться она может уже в сентябре во время обсуждения законопроекта в Думе.

Кроме того, криптовалюты могут использоваться в качестве инструмента по сбору средств. «Ведомости» пишут, что подобный способ привлечения инвестиций сейчас популярен у стартапов по всему миру. Однако на краудфандинге могут быть основаны и политические кампании, в частности кампания Алексея Навального. Власти заинтересованы в том, чтобы придать этим процессам легальный статус, одновременно ограничив возможности по использованию биткоинов в политической деятельности.

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В случае принятия репрессивного законопроекта есть вероятность оттока большинства операций с криптовалютой из России, из-за чего могут, в частности, пострадать организации, собирающие пожертвования через криптовалюты, включая благотворительные фонды и стартапы.

Напомним, 18 июля межведомственная рабочая группа по оценкам рисков обороты криптовалюты при Госдуме обсудила поправки в законодательство, позволяющее легализовать в России инвестиции в биткоинах. Биткоин и прочие криптовалюты до сих пор не регулируются российскими законами и, следовательно, не подвергаются контролю со стороны властей. Подготовка законопроекта об обороте крипотвалют на территории России должна была начаться в первой половине 2017 года, сейчас его рассмотрение запланировано на сентябрь.

В Евросоюзе с 2015 года операции по обмену биткоинов освобождены от НДС, так как транзакции с биткоинами приравняли к операциям с валютами, монетами и банкнотами, а в Японии с марта 2016 года крипотовалюта является законным платежным средством. В Китае, напротив, запрещены не только не только финансовые операции, но и публикация котировок и страхование финансовых продуктов, связанных с биткоинами. Что, впрочем, не мешает гражданами страны активно использовать для нелегальных транзакций.

Денис Синалеев