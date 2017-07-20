«Фонтанка»: ФСБ возбудила уголовное дело по закупкам МЧС

Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело по факту превышения должностных полномочий высокопоставленными сотрудниками МЧС при государственных закупках беспилотных летательных аппаратов, передает «Фонтанка» со ссылкой на источники.

По данным издания, во вторник, 18 июля, Следственная служба ФСБ и оперативники контрразведки пришли с обыском в Департамент развития МЧС в Москве. Подразделение курирует министерские закупки.

В этот же день сотрудники ФСБ, пишет «Фонтанка», предъявили постановление о возбуждении уголовного дела по статье 286 УК (превышение должностных полномочий).

Издание отмечает, что уголовное дело связано с закупками беспилотных летательных аппаратов. Первые масштабные контракты были заключены в 2015 году. Тогда, по данным «Фонтанки», МЧС закупило двести китайских дронов Phantom по 190 тысяч рублей за штуку при розничной цене около 60 тысяч.

Позже в МЧС опровергли информацию о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей центрального аппарата министерства.

«Следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении замначальника одного из региональных управлений МЧС по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») в связи с нарушениями при госзакупках. Никто из сотрудников центрального аппарата МЧС в этом деле не фигурирует», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

В рамках этого дела, отмечают в пресс-службе, в департаменте развития МЧС была проведена выемка документов. «Следствию были представлены все интересующие документы», — сообщили в МЧС, подчеркнув, что в ходе следственных действий никого не задержали.

Представитель министерства добавил, что МЧС закупает только российскую технику, ведь иное запрещено законом.

Александра Копачева