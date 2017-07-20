«Новая газета» попросила СК ознакомить редакцию с результатами проверки случаев внесудебных расправ в Чечне. Документ

Редакция «Новой газеты» сообщила главе Следственного комитета Александру Бастрыкину о процессуальных нарушениях во время доследственной проверки случаев, описанных в серии наших публикаций по теме внесудебных расправ в Чечне в период с января по март 2017 года.

Документ на имя Бастрыкина был отправлен 18 июля 2017 года.

В обращении подробно рассказывается о том, как следственные органы реагировали на публичные сообщения о преступлениях и как контактировали с журналистами, сообщившими со ссылкой на свои источники о десятках случаев внесудебных расправах.

Напомним, в начале апреля «Новая газета» опубликовала статьи «Убийство чести. Как амбиции ЛГБТ-активиста разбудили в Чечне страшный древний обычай» (3.04.17) и «Расправы над чеченскими геями: публикуем свидетельства» (5.04.17).

8.04.17 главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов обратился к генпрокурору с просьбой поручить СК расследовать данные об убийствах россиян на территории Чечни, описанных в публикацях.

20.04.17 в редакцию прибыл замруководителя Управления по расследованию особо важных дел Игорь Соболь, которому было поручено проверить факты из публикаций «Новой газеты». В редакции он опросил журналистов, получил материалы, подтверждающие сообщения о преступлении, а также персональные данные людей, убитых по подозрению в гомосексуальной ориентации — на тот момент у нас были данные двух таких человек, а позднее мы передали полные данные еще одного челвоека. Кроме этих данных, журналисты «Новой» передали следователю данные 24 жителей Чечни, ставших, по нашим данным, жертвами внесудебных расправ в связи с подозрениями в экстремизме. В тайне от следствия «Новая газета», руководствуясь законом, сохранила лишь данные об источнике информации.

Однако после 20 апреля на связь ни с редакцией, ни с Муратовым сотрудники СК не выходили.

СКР не проинформировал «Новую газету» и о промежуточных результатах доследственной проверки, хотя 6.07.17 года официально известил о них омбудсмена Татьяну Москалькову.

9.07.17 года «Новая газета» опубликовала еще один материал — «Это была казнь. В ночь на 26 января в Грозном расстреляли десятки людей», в ней мы опубликлвали персональные данные 27 убитых (данные которых передавали следствию еще в апреле).

Никакой реакции от следователя по этой публикации не было.

Редакция «Новой газеты» попросила Бастрыкина приобщить

к материалам проверки это обращение, а также познакомить журналистов, рассказавших о массовых преступлениях в Чечне, с ходом и промежуточными результатами проверки, а также на каком основании ее продлили.

При этом сегодня, 20.07.2017 года, Татьяна Москалькова сообщила о получении первых результатов доследственной проверки внесудебных расправ в Чечне от МВД и Следственного комитета.

«Я получила ответ Следственного комитета, из министерства внутренних дел, в котором говорится, что из 24 человек — у нас сегодня два списка — первый список «Новой газеты», где упоминается 24 человека (передали следователю СК 20 апреля — Ред.), второй список, где упоминаются 27 человек (публикация «Это была казнь» — Ред.).

Следственный комитет сообщил, что двоих из этих списков им удалось установить и допросить. Они живы-здоровы, не имеют отношения к гомосексуализму, претензий никаких не имеют», — передает слова Москальковой РИА Новости.

Омбудсмен уточнила, что поиск данных о других возможных жертвах внесудебных расправ в Чечне несколько затруднен, поскольку, по ее словам, в списке некоторых предполагаемых жертв указаны только фамилии и инициалы.

«И они попросили продлить срок для проведения оперативно-разыскных действий, в том числе был проведён разговор с прокуратурой Северокавказского округа, они тоже держат на контроле те мероприятия, которые проводит Следственный комитет», — добавила омбудсмен.