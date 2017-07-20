Алексеева рассказала об обещании Путина помиловать экс-сенатора Изместьева

Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева рассказала, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросила помиловать экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, Об этом сообщает РИА Новости.

По словам правозащитницы, Путин согласился.

«Я сказала — это не подарок, это просьба, сделайте доброе дело: помилуйте Игоря Изместьева… Потому что помилование, это не акт справедливости, это акт милосердия», — сообщила Алексеева.

По словам правозащитницы, Путин согласился. В разговоре с президентом она сказала, что планирует обрадовать этим известием мать Игоря Изместьева, «потому что я верю, что президент выполнит это обещание».

Ранее в четверг Владимир Путин впервые лично приехал поздравить с 90-летним юбилеем Людмилу Алексееву. Правозащитница предложила президенту выпить шампанского в честь своего юбилея.

В 2010 году Игорь Изместьев был осужден на пожизненный срок за организацию убийств. Ему инкреминировались покушение на жизнь сына бывшего президента Башкирии Урала Рахимова, убийство бывшего главного бухгалтера ЗАО «Башнефтехимторг» Валерия Сперанского и московского нотариуса Галины Перепелкиной, а также другие преступления.