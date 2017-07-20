Россия решила отсудить у Браудера 3 млрд рублей по делу о незаконной покупке акций «Газпрома»

Три управления Федеральной налоговой службы по Москве, являющиеся потерпевшими в рамках уголовного дела о незаконной покупке акций «Газпрома» основателем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером и его деловым партнером Иваном Черкасовым, заявили гражданский иск на 3 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Антипова.

Адвокат Браудера отметил, что заявил следователю несколько ходатайств о прекращении уголовного дела.

«В деле очень много нарушений: в постановлении о назначении налоговой экспертизы говорится, что эксперту выдано для изучения около 295 томов, а защите предоставили для ознакомления с делом всего 59 томов, большое количество документов являются никем не заверенными ксерокопиями, что считается недопустимым доказательством», — сказал он.

По его словам, Браудеру предъявлено обвинение в организации ухода от налогов, организации преднамеренного банкротства и покушении на неисполнение обязанностей налогового агента. При этом дело выделено из общего производства, по которому Браудер ранее был осужден заочно вместе с юристом Сергеем Магнитским, скончавшимся позднее в СИЗО. Окончательная сумма ущерба, предъявляемая Браудеру и Черкасову, составляет 3,5 млрд рублей.

По мнению следствия, обвиняемые не перечисляли налоги с деятельности нескольких компаний, в дальнейшем преднамеренно их обанкротив. Потерпевшими по делу являются три отделения управления ФНС по Москве. Кроме того, следствие считает, что Уильям Браудер незаконно приобрел акции «Газпрома» в обход запрета на подобные операции для иностранных компаний. После этого он направлял в компанию требования об изменении устава общества, ревизионной комиссии, правления и состава директоров, а также выдвигал свою кандидатуру в совет директоров, а своего партнера — в состав ревизионной комиссии.