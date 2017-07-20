Блогер-миллионник обвинил российский YouTube в цензуре и сотрудничестве с властями

Российский блогер и автор YouTube-канала Kamikadzedead, имеющего больше миллиона подписчиков, Дмитрий Иванов записал видеообращение к создателям YouTube, в котором обвинил российское представительство сервиса в сотрудничестве с властями России и осуществлении цензуры в отношении каналов, содержащих критические по отношению к российским властям материалы.

По словам блогера, под предлогом борьбы с экстремистскими материалами, видеосервис якобы удаляет ролики оппозиционных по отношению к российским властям Youtubе-каналов. Иванов привел в пример заблокированный канал «Быть или» (позднее он был разблокирован, — ред.), который рассказывал о «преступлениях чиновников», и канал «Я.Н.», публиковавший видео о произволе полиции в России. Иванов полагает, что так же планируется закрыть и его канал.

В своем видеобращении Иванов также попросил популярных блогеров, в том числе оппозиционного политика Алексея Навального, записать видео в поддержку его ролика.

В свою очередь, в пресс-службе компании Google, которой принадлежит YouTube, «Новой газете» отказались комментировать информацию о блокировках названных в сообщении блогера Kamikadzedead YouTube-каналов.

«Мы не комментируем отдельные случаи. Политика YouTube четко регламентирует принципы, по которым контент может быть заблокирован или удален», — сообщили в пресс-службе.

Отметим, что по данным статистики Google, с 2009 года государственные органы в России обращались в компанию с просьбой удалить контент почти 18, 5 тысяч раз, из которых больше 14 тысяч запросов касались информации, размещенной на YouTube. При этом больше 11 тысяч запросов были поданы в 2016 году (данных на 2017 год в открытом доступе пока нет, — ред.).

Основная причина запросов на удаление информации за 2016 год, согласно статистике Google — национальная безопасность, вторая по величине часть запросов связана с критикой представителей власти. Отметим, что в 2014-2015 годах основной причиной блокировки контента была информация, связанная с употреблением наркотиков.

Ранее, в апреле, YouТube заблокировал видео, где оппозиционер Алексей Навальный сравнивался с Адольфом Гитлером.

В 2015 году, Youtube заблокировал фильм «Открытой России» о главе Чеченской республики Рамзане Кадырове после жалобы владельца ООО «T&K Production» Ильяса Сынбулатова о нарушении авторских прав.