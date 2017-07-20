В Свердловской области повторно оштрафовали несовершеннолетнюю за участие в митинге 26 марта

Комиссия Полевского городского суда Свердловской области по делам несовершеннолетних признала 17-летнюю Софью Мурзину виновной в нарушении установленного порядка проведения акции и оштрафовала на 10 тысяч рублей. Об этом сообщает адвокат Елена Макарова.

Члены комиссии вынесли новое постановление о привлечении к административной ответственности и определение о взыскании штрафа с законного представителя - матери Татьяны Липовец, поскольку Мурзина, как ребенок, не имеет постоянного дохода, уточнила Макарова.

По словам адвоката, ни один член комиссии не проголосовал за освобождение от административной ответственности, несмотря на то, что «председатель комиссии ставила вопрос о возможности освобождения от наказания и применении мер воздействия в виде замечания или предупреждения». Тем не менее, Софью не поставили на учет по делам несовершеннолетних.

Защитник также отметила, что комиссия учла тяжелое материальное положение семьи несовершеннолетней и предложила рассрочку штрафа на три месяца.

«Мы категорически не согласны с вынесенным постановлением и намерены снова обжаловать его в Полевской городской суд. Жалоба будет подана в течение недели», — заключила Елена Макарова.

Ранее Полевской городской суд Свердловской области отменил решение комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) о штрафе за участие Софьи Мурзиной в протестной акции 26 марта.

19 апреля территориальная комиссия города Полевского по делам несовершеннолетних и защите их прав признала виновной в совершении административного правонарушения за участие в несанкционированной акции протеста против коррупции. Комиссия приняла решение оштрафовать девочку на 10 тысяч рублей и постановила взыскать штраф с матери подростка.

Напомним, 26 марта в разных регионах России прошли акции протеста против коррупции, инициированные политиком Алексеем Навальным. В большинстве случаев митинги не были согласованы местными властями и сопровождались задержаниями.

Ольга Ситникова