Минобороны: названная «Яблоком» сумма на военную операцию в Сирии «взята с потолка»

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что расходы на российскую контртеррористическую операцию в Сирии не превышают траты на текущие мероприятия боевой подготовки Вооруженных сил России, передает ТАСС.

«Причем, еще в начале этого "труда", оправдывая взятые "с потолка" невероятные суммы, указано, что все "это соответствует расчетам РБК". Упоминание публикации годовой давности российского медиахолдинга в качестве неоспоримого критерия истины вряд ли может являться серьезным аргументом для громких политических заявлений», — сказал Конашенков.

По его словам, в основе вычислений лежат данные «информационного вброса в декабре 2015 года в западных СМИ».

Ранее партия «Яблоко» подсчитала, что за два года военной операции в Сирии Россия могла потратить от 108 до 140 млрд рублей. Как утверждают в партии, большая часть денег ушла на вылеты боевой авиации (от 90 до 117 млрд рублей), а ущерб от потери боевой техники оценивается в 9,3 – 11,5 млрд рублей. Еще от 3,5 млрд до 6,3 млрд рублей ушло на пуски 71 ракеты типа «Калибр».

Напомним, президент России Владимир Путин утверждал, что первые полгода военных действий в Сирии стоили стране 33 млрд рублей. Президент подчеркнул, что эти затраты оправданы. Схожую сумму называло РБК: по их подсчетам на военную компанию ушло минимум 38 млрд рублей.

Россия начала военную операцию в Сирии 30 сентября 2015 года.