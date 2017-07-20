«Открытая Россия» обжаловала признание нежелательной организацией

Британская организация «Открытая Россия» подала в Тверской райсуд Москвы иск с просьбой признать незаконным решение Генпрокуратуры о внесении ее в перечень нежелательных организаций. Об этом сообщает РБК.

Адвокат организации Сергей Бадамшин просит суд обязать Минюст исключить «Открытую Россию» из списка, так как при вынесении решения Генпрокуратура не подтвердила доводы об угрозе безопасности России от организации.

По его словам, «Открытая Россия», зарегистрированная в Великобритании, «никогда не занималась проектами, которые могут представлять угрозу основам конституционного строя страны».

Минюст внес «Открытую Россию» в перечень нежелательных организаций после того, как Генпрокуратура России признала британскую организацию «Открытая Россия» и «Институт современной России» нежелательными организациями.

Зарегистрированная в Великобритании организация принадлежит бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому, а Институт современной России — его сыну Павлу. По данным Генпрокуратуры, деятельность этих организаций «направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации».