Авторы законопроекта о регулировании мессенджеров уточнили порядок блокировки пользователей

Соавтор законопроекта об идентификации пользователей мессенджеров, депутат Олег Николаев в беседе с «Новой газетой» рассказал, что во втором чтении законопроекта депутаты уточнили порядок блокировки пользователей в случае распространения противоправного контента.

«Мы прописали обязанность уполномоченного органа, то есть Роскомнадзора вместе с участниками рынка мессенджеров определить порядок блокировки. Например, разработать сервис для обнаружения противоправного контента», — уточнил депутат.

По задумке авторов законопроекта, о противоправной информации будут сообщать сами пользователи мессенджеров, а операторы и Роскомнадзор, в свою очередь, эту информацию будут блокировать.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность запрета определённому лицу пользоваться тем или иным мессенджером по решению суда.

Ранее СМИ сообщили, что госдума приняла во втором чтении законопроект об идентификации пользователей мессенджеров. Сообщалось, что в документ добавили положение о возможности блокировать пользователей.

Напомним, законопроект о регулировании мессенджеров в конце мая внесли в Госдуму депутаты трех фракций («Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ).