Фонд «Нужна помощь» собрал 300 млн рублей пожертвований за три года

Меньше чем за три года работы благотворительный фонд «Нужна помощь» собрал свыше 300 миллионов рублей на поддержку 81 фонда по всей России. За это время было совершено около 300 тысяч уникальных пожертвований, 12 тысяч из них — регулярные.

Фонды, получившие поддержку «Нужна помощь», — это более 80 тысяч подопечных из разных целевых групп: дети-сироты, люди с особенностями развития, жертвы сексуального насилия, зависимые люди, бездомные, кризисные семьи, люди с инвалидностью и многие другие.

По словам руководителя направления внешних коммуникаций фонда Кристины Покрытан, фонд не только обеспечил финансовую поддержку благотворительным организациям, а изменил сам подход к благотворительности.

«Хотим на примерах показать вам, как даже небольшие суммы отдельных обычных людей могут помогать большим системным проектам. «Нужна помощь» — крупный донор детского хосписа «Дом с маяком». На собранные фондом средства закупается необходимое оборудование и лекарства, выплачиваются зарплаты врачей, нянечек, медсестер, психологов и других специалистов, помогающих детям жить и уходить достойно. Фонд уже несколько лет помогает благотворительной организации «Сестры» продолжать свою работу, защищая интересы одной из самых непопулярных уязвимых групп. Привлеченные пожертвования позволяют вести группы поддержки, проводить индивидуальные консультации для переживших сексуальное насилие, оказывать правовую поддержку женщинам в ходе судебных процессов. Собранные фондом пожертвования помогают оплачивать работу сотрудников патронажной службы «Каритас» в Новосибирске, Омске, Волгограде, Барнауле и Челябинске. Эта служба существует и работает для того, чтобы лежачие больные даже в самых отдаленных областях получали своевременные уход и заботу», — рассказала Покрытан.

Это только некоторые примеры, всего же в «Нужна помощь» получают поддержку более 100 благотворительных проектов 81 фонда по всей России.

Благотворительный фонд «Нужна помощь» — это 60 специалистов, собственная редакция во главе с литератором, журналистом и публицистом Валерием Панюшкиным, отдел мультимедийных проектов на сложные социальные темы, проект волонтерского фандрайзинга «Пользуясь случаем», отдел аналитики и исследований, направление образовательных проектов, свое издательство и консалтинговая команда.