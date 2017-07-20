Мизулина вновь внесла законопроект о запрете бэби-боксов

Сенатор Елена Мизулина снова внесла в Госдуму проект закона о запрете бэби-боксов в России, депутаты уже отклоняли подобный документ 19 июня, сообщается на официальном сайте политика.

«Законопроект был отклонен без обсуждения и без приглашения автора, что, по словам Елены Мизулиной, является грубейшим нарушением регламента и ее конституционных прав как парламентария», — поясняют в пресс-службе.

Однако в сообщении не уточняется, добавили ли в новый проект закона какие-либо изменения.

Напомним, Сенатор предлагала ввести административную ответственность за создание таких механизмов, которые позволяют анонимно отказаться от ребенка, а именно штрафовать от 1 до 5 миллионов рублей либо приостанавливать деятельности юридического лица на срок до девяноста суток.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступила против запрета бэби-боксов.

«Ничего нельзя исключать, что спасло бы жизнь маленькому человеку. Если это работает, нужно дать практике накопиться, чтобы сделать выводы», — сказала Москалькова.

Однако в Минздраве заявили, что обеспокоены возможной террористической угрозой, которую потенциально могут нести бэби-боксы.

Бэби-боксы — это специально оборудованные окна в медучреждении, где мамы анонимно могут оставить нежеланных детей. В октябре правительство не одобрило законопроект о запрете бэби-боксов, отметив, что его нужно доработать. В правительстве указали на размытые формулировки и на то, что наказание станет препятствием к получению медицинской помощи.

Законопроект о запрете бэби-боксов был внесен первым зампредом комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Еленой Мизулиной.

Максим Прошкин