ЕСПЧ признал незаконным запрет проголосовать заключенным на выборах в 2011 году

ЕСПЧ признал, что запрет проголосовать 24 заключенным на выборах в декабре 2011 года нарушает Европейскую конвенцию, говорится в итоговом заключении суда.

«Решение принималось в упрощенном порядке и не подлежит обжалованию», — отмечается в сообщении Минюста России

Европейский суд также постановил выплатить девятерым заключенным компенсацию почтовых расходов в размере от 8 до 30 евро.

Напомним, в 2013 году ЕСПЧ уже признавал, что статья 32 Конституции России (автоматический запрет заключенным голосовать на выборах) нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.

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Максим Прошкин