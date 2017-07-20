Минюст США оштрафовал ExxonMobil за сделки с «Роснефтью»

Власти США приняли решение взыскать с ExxonMobil 2 млн долларов в качестве штрафа за сделки с «Роснефтью», следует из документа на сайте Минфина США.

Как уточняется в тексте документа, компания нарушила §589.201 санкционного законодательства, введенного в связи с украинскими событиями, согласно которому запрещено заключать сделки с лицами из санкционного списка.

Минфин США поясняет, что сделки заключались в период с 14 по 23 мая 2014 года, всего их было восемь, документы подписывал внесенный в санкционный список США исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Ранее руководство ExxonMobil уже обращалось к властям США за разрешением сотрудничать с «Роснефтью» для продолжения совместного проекта в Черном море.

Напомним, в марте 2015 года США ввели санкции против ряда граждан России после событий на Украине, под ограничительные меры попали также некоторые компании, среди которых Газпромбанк, ВЭБ, «Роснефть», НОВАТЭК, «Алмаз-Антей», «Калашников», Уралвагонзавод.

В 2017 году в этот список вошли частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» и фирма бизнесмена Евгения Пригожина Concord Catering («Комбинат питания “Конкорд”»).

Максим Прошкин