Один из фигурантов «дела реставраторов» получил 5 лет условно
Дорогомиловский суд признал бизнесмена Никиту Колесникова, одного из фигуранта «дела реставраторов», виновным в мошенничестве и приговорил его к пяти годам лишении свободы условно, сообщает Интерфакс.
По информации агентства, бизнесмен также должен выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.
Осужденный полностью признал свою вину, возместил нанесенный государству ущерб и заключил досудебное соглашение.
Ранее правоохранительные органы задержали заместителя директора Государственного Эрмитажа по капитальному строительству Михаила Новикова. Его арестовали по подозрению в хищении бюджетных средств во время реставрации Запасного дома Зимнего дворца.
В начале марта прошлого года началось так называемое «дело реставраторов». Следствие утверждает, что при заключении контрактов на реставрацию Эрмитажа, Новодевичьего монастыря, Иоанно-Предтеченского женского монастыря и Изборской крепости под Псковом были похищены бюджетные средства.
Главным подозреваемым по делу является замминистр культуры Григорий Пирумов.
Максим Прошкин