Один из фигурантов «дела реставраторов» получил 5 лет условно

Дорогомиловский суд признал бизнесмена Никиту Колесникова, одного из фигуранта «дела реставраторов», виновным в мошенничестве и приговорил его к пяти годам лишении свободы условно, сообщает Интерфакс.

По информации агентства, бизнесмен также должен выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

Осужденный полностью признал свою вину, возместил нанесенный государству ущерб и заключил досудебное соглашение.

Ранее правоохранительные органы задержали заместителя директора Государственного Эрмитажа по капитальному строительству Михаила Новикова. Его арестовали по подозрению в хищении бюджетных средств во время реставрации Запасного дома Зимнего дворца.

В начале марта прошлого года началось так называемое «дело реставраторов». Следствие утверждает, что при заключении контрактов на реставрацию Эрмитажа, Новодевичьего монастыря, Иоанно-Предтеченского женского монастыря и Изборской крепости под Псковом были похищены бюджетные средства.

Главным подозреваемым по делу является замминистр культуры Григорий Пирумов.

Максим Прошкин