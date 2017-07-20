Новая газета

Солист группы Linkin Park найден мертвым

Общество

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Вокалист рок-группы Linkin Park Честер Бенингтон найден мертвым в доме Палос Вердес (Калифорния), сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.

По информации TMZ, певец мог совершить самоубийство. Как утверждает интрнет-портал, последние годы певец боролся с нарко- и алкогольной зависимостью.

Бенингтон был дважды женат и имел шесть детей, ему был 41 год.

Максим Прошкин

Теги:
смерть, музыканты
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