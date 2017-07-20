Солист группы Linkin Park найден мертвым

Вокалист рок-группы Linkin Park Честер Бенингтон найден мертвым в доме Палос Вердес (Калифорния), сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.

BREAKING: Linkin Park singer Chester Bennington dies at 41, Los Angeles County coroner says. — The Associated Press (@AP) July 20, 2017

По информации TMZ, певец мог совершить самоубийство. Как утверждает интрнет-портал, последние годы певец боролся с нарко- и алкогольной зависимостью.

Бенингтон был дважды женат и имел шесть детей, ему был 41 год.

Максим Прошкин