Крымский депутат получил 10 лет колонии за мошенничество

Суд приговорил депутата парламента Крыма Валерия Гриневича к 10 годам колонии общего режима за мошенничество, сообщается на сайте Следственного комитета России.

По информации СК, Гриневича признали виновным также по статьям о покушении на мошенничество и об угрозе убийства.

Как утверждает следствие, в 2012 году депутат приобрел участки площадью 1,2 га в прибрежной зоне села Штормовое в Сакском районе. После чего Гриневич продал участки за примерно 6 млн рублей.

«24 июля 2015 года Гриневич, предположив, что одно из предприятий Крыма проводит работы по отключению от линии электропередач организации, подконтрольной Гриневичу (…) высказал в адрес представителя предприятия угрозы убийством», — говорится в сообщении.

Кроме того, депутат в июле-октябре 2015 года получил от одного из жителей города Саки 35 тысяч долларов, за что пообещал помощь в прекращении проверки против этого местного жителя.

Максим Прошкин