При землетрясении у берегов Греции пострадали 120 человек

В Эгейском море у берегов Греции и Турции, на острове Кос произошло землетрясение магнитудой 6,7, вызвавшее цунами. По предварительным данным, в результате катастрофы пострадали более 120 человек, два человека погибли. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на местные власти.

Как отмечает агентство, при землетрясении были повреждены несколько зданий, мечеть, главный порт острова, а также расположенная у порта крепость 14 века. Некоторые дороги оказались затоплены, в зданиях — разбиты окна и появились трещины в стенах. Движение паромов было приостановлено. На месте работают спасатели, они ищут людей, которые могли оказаться заблокированы в домах.

Как сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России в Анталье, россиян среди пострадавших в результате землетрясения нет.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в ночь на 21 июля в Эгейском море неподалеку от курортных городов Турции: Бодрум и Мармарис и Греции.

Андрей Дубровский