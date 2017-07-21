При землетрясении у берегов Греции пострадали 120 человек
В Эгейском море у берегов Греции и Турции, на острове Кос произошло землетрясение магнитудой 6,7, вызвавшее цунами. По предварительным данным, в результате катастрофы пострадали более 120 человек, два человека погибли. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на местные власти.
#kos island #Greece outside some bars after strong #Earthquake 6,7R in #Bodrum. 2 people are dead... pic.twitter.com/E31BtHUVwH— Cloud_9 (@Mariellena) July 21, 2017
Как отмечает агентство, при землетрясении были повреждены несколько зданий, мечеть, главный порт острова, а также расположенная у порта крепость 14 века. Некоторые дороги оказались затоплены, в зданиях — разбиты окна и появились трещины в стенах. Движение паромов было приостановлено. На месте работают спасатели, они ищут людей, которые могли оказаться заблокированы в домах.
Как сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России в Анталье, россиян среди пострадавших в результате землетрясения нет.
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в ночь на 21 июля в Эгейском море неподалеку от курортных городов Турции: Бодрум и Мармарис и Греции.
Андрей Дубровский