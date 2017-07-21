РБК сообщил о возможном уходе из Совета Федерации 14 сенаторов

14 сенаторов, чей срок полномочий заканчивается в сентябре-октябре, могут покинуть Cовет Федерации, сообщат РБК со ссылкой на источники в верхней палате.

По информации издания, некоторые освобождающиеся места могут занять ушедшие в отставку губернаторы — экс-губернатор Бурятии Вячеслав Наговицын, бывший глава Рязанской области Олег Ковалев и возглавлявший Новгородскую область Сергей Митин. Также отмечается, что одно из мест может занять нынешний посол России в США Сергей Кисляк.

Ранее источники РИА Новости сообщали об уходе девяти сенаторов — представляющего Северную Осетию Александра Тотоонова, бывшего губернатора Карелии Сергея Катанандова, представляющего Саратовскую область Олега Алексеева, представлявшего Рязанскую область Игоря Морозова, а также Олега Казаковцева от Кировской области, Алексея Чекалина от Удмуртии, Николая Петрушкина от Мордовии, Андрея Соболева от Севастополя и Владимира Харламова от Краснодарского края.

Источники РБК назвали еще пять имен: это замглавы комитета по экономической политике Виктор Рогоцкий, представляющий Ярославскую область, Татьяна Мантатова от Бурятии, Александр Верховский от Сахалина, а также представлявшие Адыгею и Новгородскую область Вячеслав Шверикас и Алексей Костюков.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что сенаторами могут стать несколько бывших губернаторов.