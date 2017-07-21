В Мурманске попросившим у Путина горячей воды жителям дали ее на 20 минут
Жителям многоквартирного дома в Мурманске, вывесившим плакат с призывом о помощи к президенту России Владимиру Путину — «Путин, помоги! Уже год нет горячей воды!», дали в дом воду и отключили через 20 минут. Местные власти успели заявить, что проблема решена и подачу горячей воды возобновили. Об этом сообщает Северпост.ru. Информацию подтверждает агентство FlashNord.
ÐÑÑÐ¸Ð½ Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð½Ð°Ð´Ð¾Ð±Ð¸Ð»ÑÑ: Ð¶Ð¸ÑÐµÐ»ÑÐ¼ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ÑÑÐ°Ð¶ÐºÐ¸ Ð² ÑÐµÐ½ÑÑÐµ ÐÑÑÐ¼Ð°Ð½ÑÐºÐ° Ð´Ð°Ð»Ð¸ Ð³Ð¾ÑÑÑÑÑ Ð²Ð¾Ð´Ñ https://t.co/cuw0hlbyhH#ÐÑÑÐ¼Ð°Ð½ÑÐº pic.twitter.com/67w54dINYg— ÐÐ¸-Ð¿Ð¾ÑÑ: Ð½Ð¾Ð²Ð¾ÑÑÐ¸ (@bportcom) July 20, 2017
«Около 20 минут шла, потом перестала. Видимо, это у местных властей сил хватило на двадцать минут. Надеемся, что Путин все-таки нам поможет», — рассказал агентству житель дома.
Отмечается, что проверкой по вопросу водоснабжения жильцов дома занялось региональное отделение прокуратуры.
Ранее жильцы дома №6 на Кольском проспекте в Мурманске вывесили из окон плакат с надписью «Путин, помоги! Уже год нет горячей воды!». Правоохранительные органы потребовали снять плакат.