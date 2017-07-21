В Мурманске попросившим у Путина горячей воды жителям дали ее на 20 минут

Жителям многоквартирного дома в Мурманске, вывесившим плакат с призывом о помощи к президенту России Владимиру Путину — «Путин, помоги! Уже год нет горячей воды!», дали в дом воду и отключили через 20 минут. Местные власти успели заявить, что проблема решена и подачу горячей воды возобновили. Об этом сообщает Северпост.ru. Информацию подтверждает агентство FlashNord.

«Около 20 минут шла, потом перестала. Видимо, это у местных властей сил хватило на двадцать минут. Надеемся, что Путин все-таки нам поможет», — рассказал агентству житель дома.

Отмечается, что проверкой по вопросу водоснабжения жильцов дома занялось региональное отделение прокуратуры.

Ранее жильцы дома №6 на Кольском проспекте в Мурманске вывесили из окон плакат с надписью «Путин, помоги! Уже год нет горячей воды!». Правоохранительные органы потребовали снять плакат.