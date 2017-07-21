BBC: «часы Путина» в Монако продали за €1 млн

На аукционе в Монако за 1 миллион евро продали часы Patek Philippe Triple Complication, владельцем которых назвали человека по имени Владимир Владимирович Путин, сообщает Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на аукционный дом Monaco Legends.

Отмечается, что часы на аукционе Antiquorum были выставлены как лот №239. Они были проданы в первый день аукциона. Покупатель часов пожелал остаться неизвестным. Представитель Monaco Legends отказался раскрыть его имя.

Ранее Русская служба «Би-би-си» сообщала со ссылкой на аукционный дом, что часы Patek Philippe Triple Complication с платиновым корпусом и золотым циферблатом были приобретены «очень важной персоной в подарок человеку по имени Владимир Владимирович Путин». Позднее аукционный дом пояснил изданию, что часы действительно принадлежат человеку по имени Владимир Владимирович Путин.