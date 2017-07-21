Siemens заявил о приостановке поставок турбин подконтрольным российским властям компаниям

Немецкий концерн Siemens заявил о приостановке поставок турбин компаниям, подконтрольным российским властям. Об этом говорится в заявлении компании.

Согласно документу, причиной такого решения стал инцидент с поставкой Siemens газотурбинных установок для электростанции в Тамани, которые, по данным немецкой компании, незаконно в обход санкций ЕС перевезли в Крым.

Накануне сообщалось, что генеральный директор партнера Siemens — российской компании «Силовых машин» Роман Филиппов отправлен в отставку после информации о поставках газовых турбин Siemens в Крым. Ранее стало известно о его задержании сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге. Позднее Филиппова отпустили после допроса по уголовному делу о разглашении государственной тайны.

Ранее также сообщалось о возможном выходе Siemens из совместных предприятий с российскими компаниями из-за инцидента после скандала с поставкой произведенных немецкой компанией газовых турбин в Крым.

Отметим, что Siemens и ОАО «Силовые машины» имеют совместное предприятие по производству больших газовых турбин — «Сименс Технологии Газовых Турбин» (СТГТ) и «Интеравтоматика», где 45,72% принадлежат Siemens, остальное — у структур «Ростеха» и АО «ВТИ».

По данным Siemens, СТГТ изготовило и поставило турбины для проекта строительства станции на Тамани на юге России, которые по данным Siemens, потом в обход санкций ЕС перевезли в Крым. В свою очередь, «Интеравтоматика», как утверждают в немецкой компании, преобразовала турбины Siemens, чтобы они не могли быть признаны продукцией Siemens.

О том, что в порт Феодосии в Крыму были доставлены газовые турбины, произведенные комапнией Siemens, узнало агентство Reuters.