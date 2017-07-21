ЦБ отозвал лицензию у казанского банка «Спурт»

Центробанк отозвал лицензию у казанского банка «Спурт», говорится в сообщении на сайте Банка России.

Согласно данным ЦБ на июль 2017 года, «Спурт» по размеру активов занимал 183-е место в банковской системе России.

В сообщении ЦБ говорится. Что причиной отзыва лицензии у банка стала утрата капитала. Как отмечает Банк России, это произошло потому что, значительная часть средств банка «Спурт» была вложена в крупный инвестиционный проект, связанный с бенефициаром банка. Финансовое состояние этого проекта оценивается как критическое.

В ЦБ также отмечают, что неоднократно указывали руководству банка на эти проблемы, но никаких действий по их устранению не предпринималось.

В конце апреля в «Спурт» назначили временную администрацию. Она пришла к выводу, что санация банка не имеет смысла, так как он все равно не сможет выполнить требования кредиторов.

Банк был участником системы страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов скоро начнет выплаты вкладчикам «Спурта».

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Напомним, в декабре прошлого года в банковской системе Татарстана произошел серьезный кризис. Центробанк ввел временную администрацию в нескольких кредитных организациях. А в период с 3 марта регулятор отозвал лицензии у трех казанских банков — Татфондбанка, Интехбанка и Анкор банка.

Позднее, 11 апреля, Татфондбанк был признан арбитражным судом банкротом.