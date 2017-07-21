Госдума приняла законы о запрете анонимайзеров и регулировании мессенджеров

Поправки в закон «О связи», обязывающий сервисы по анонимному доступу в сеть блокировать запрещенные сайты, прошли третье чтение. За отказ ограничивать доступ к сайтам из реестра Роскомнадзора анонимайзеры будут блокировать. Тот же законопроект отменяет обязательство для популярных блогеров регистрироваться в особом реестре Роскомнадзора.

Ранее представители провайдеров отрицательно оценивали эту инициативу. Законопроект принимался в ускоренном режиме, о чем депутатов просил на своем выступлении в Думе 23 июня глава ФСБ Александр Бортников. В тот же день состоялось первое чтение, второе прошло 19 июля. На третьем чтении «за» проголосовали 373 депутата, 2 — «против» и 2 парламентария воздержались.

«Острые углы улалось сгладить и прийти к компромиссу с участием представителей отрасли», — заявил на пленарном заседании Думы глава Комитета по связи Леонид Левин.

Единоросс Максим Кудрявцев заявил, что законопроект вовсе не ограничивает права граждан, а помогает государству «доносить до граждан важную информацию» и охраняет от вредной, неверной и экстремистской.

Владимир Жириновский заявил, что власть просто боится новых технологий: «Товарищи на Старой площади теряют власть, легче же с бумажками. Иногда боятся проводить выборы с электронными урнами». Лидер ЛДПР сравнил принятие закона с полным запретом на купание, чтобы никто не утонул.

«Может, конечно, большинство проголосует за, но отрицательные моменты есть», — подытожил Жириновский, заметив, что принятие закона «опасно».

Коммунист Николай Рыжак считает, что люди возмущаются законопроектом, потому что просто не понимают его. «В нашем общественном мнении, особенно в сегменте молодежи, еще не все понимают, что несет этот законопроект», — сказал Рыжак. А чтобы все, наконец, поняли и одобрили новые ограничения, депутат предложил провести «еще несколько пропагандистских слушаний на эту тему» и «наращивать весь спектр пропагандистской объяснительной работы».

Напомним, 8 июня законопроект был внесен в Госдуму. Авторами документа стали представитель «Единой России» Максим Кудрявцев, депутат от «Справедливой России» Николай Рыжак и представитель КПРФ Андрей Ещенко.