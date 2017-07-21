Тело Сальвадора Дали эксгумировали в Испании для проведения ДНК-теста

В Испании провели эксгумацию останков художника Сальвадора Дали, где его тело пролежало 27 лет, судмедэкспертам предстоит провести ДНК-тест, сообщает Associated Press.

Biological samples from Salvador Dali's body now headed to lab in Madrid for paternity testing. https://t.co/BG6o6BnkG3 — The Associated Press (@AP) July 20, 2017

Решение достать тело художника из склепа в Театре-музее Дали в городе Фигерас вынес мадридский суд после обращения предполагаемой внебрачной дочери художники Марии Пилар Абель Мартинес.

Для проведения теста эксперты должны извлечь из тела Дали четыре зуба, костный мозг длинной кости, ранее ученые опасались, что биологический материал мог пострадать из-за бальзамировки.

Однако, по словам бальзамировщика Нарциса Бардалета, то, как сохранились усы Дали — «это просто чудо», они ничуть не изменились, «как этого и хотел художник».

Отметим, что если экспертиза установит родство, то женщина может претендовать на 25% наследства Дали, а также носить фамилию и получит право на работу художника. Наследство художника оценивается в 325 миллионов евро.

Как утверждает предполагаемая дочь художника, о своем происхождении она узнала от своей матери, которая работала в доме Дали домработницей. Марии Пилар Абель Мартинес по профессии гадалка.

Максим Прошкин