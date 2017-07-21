Госдума приняла законопроект против распространения нелегальных сим-карт

Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий распространение нелегальных сим-карт.

Так, с 1 июня 2018 года ужесточится ответственность за распространение нелегальных сим-карт лицами, не имеющими полномочий от оператора. Штрафы за нарушение закона составят от 2 до 5 тысяч рублей для физических лиц и от 100 до 200 тысяч — для юридических. Иностранным гражданам за незаконную продажу сим-карт грозит депортация из России.

Кроме того, если оператору не удастся за 15 суток подтвердить соответствие персональных данных нового абонента фактическим сведениям, то услуги связи могут быть прекращены.

Идея ужесточить закон «О связи» появилась после теракт в метро Санкт-Петербурга. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для предотвращения новых терактов необходимо активизировать борьбу против нелегальной торговли сим-картами.