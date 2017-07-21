Проект вакуумного поезда из Нью-Йорка в Вашингтон одобрили власти США

Правительство США дали «устное согласие» на строительство вакуумного поезда или Hyperloop, который может начать курсировать по маршруту Нью-Йорк — Филадельфия — Балтимор — Вашингтон, об этом написал автор проекта Илон Маск в тивттере.

Just received verbal govt approval for The Boring Company to build an underground NY-Phil-Balt-DC Hyperloop. NY-DC in 29 mins. — Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2017

По его словам, скоростной поезд сможет преодолевать по подземным тоннелям расстояние примерно в 300 км за 29 минут. На данный момент, чтобы добраться из одного города в другой на самолете придется потратить 15 часа на самолете, 3 часа на современном скоростном поезде и 4 часа на машине.

Однако неизвестно, будет ли это пассажирская или грузовая транспортная сеть, сколько на это потратят и когда начнут строительство.

Маск отметил, что для формального одобрения проекта необходимо проделать «еще много работы», но он «уверен, что это произойдет быстро».

Elon Musk's Hyperloop dream is closer to becoming a reality pic.twitter.com/Lpt5TqNl7R — Mashable (@mashable) February 7, 2017

Отметим, что мэр Москвы Сергей Собянин, председатель совета директоров группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и председатель правления Hyperloop Technologies Inc. Шервин Пишевар подписали соглашение о сотрудничестве.

Планируется, что Hyperloop можно применить для сообщения с московскими аэропортами или перевозок в Новой Москве. Создание аналога Hyperloop в России оценивали в $13 млрд. Президент России Владимир Путин пообещал поддержать проект.

Hyperloop — проект вакуумного поезда, перемещающегося внутри полностью закрытой трубы, концепцию которого в 2013 году предложил основатель компании Tesla Илон Маск. Технология пока не реализована на практике. Согласно концепции проекта, отсутствие встречного сопротивления воздуха и трения рельсов позволит развивать скорость до 1100 км/ч при минимальных затратах энергии.

Максим Прошкин