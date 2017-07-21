Новая газета

Проект вакуумного поезда из Нью-Йорка в Вашингтон одобрили власти США

Общество

Правительство США дали «устное согласие» на строительство вакуумного поезда или Hyperloop, который может начать курсировать по маршруту Нью-Йорк — Филадельфия — Балтимор — Вашингтон, об этом написал автор проекта Илон Маск в тивттере.

По его словам, скоростной поезд сможет преодолевать по подземным тоннелям расстояние примерно в 300 км за 29 минут. На данный момент, чтобы добраться из одного города в другой на самолете придется потратить 15 часа на самолете, 3 часа на современном скоростном поезде и 4 часа на машине.

Однако неизвестно, будет ли это пассажирская или грузовая транспортная сеть, сколько на это потратят и когда начнут строительство.

Маск отметил, что для формального одобрения проекта необходимо проделать «еще много работы», но он «уверен, что это произойдет быстро».

Отметим, что мэр Москвы Сергей Собянин, председатель совета директоров группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и председатель правления Hyperloop Technologies Inc. Шервин Пишевар подписали соглашение о сотрудничестве.

Планируется, что Hyperloop можно применить для сообщения с московскими аэропортами или перевозок в Новой Москве. Создание аналога Hyperloop в России оценивали в $13 млрд. Президент России Владимир Путин пообещал поддержать проект.

Hyperloop — проект вакуумного поезда, перемещающегося внутри полностью закрытой трубы, концепцию которого в 2013 году предложил основатель компании Tesla Илон Маск. Технология пока не реализована на практике. Согласно концепции проекта, отсутствие встречного сопротивления воздуха и трения рельсов позволит развивать скорость до 1100 км/ч при минимальных затратах энергии.

Максим Прошкин

Теги:
сша, поезда
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