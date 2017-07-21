В Кремле «пожалели» покупателя «часов Путина» за 1 млн евро

Аукционный дом Monaco Legends, вероятно, обманул покупателя, продав ему часы, якобы принадлежавшие российскому президенту Владимиру Путин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, аукционный дом, скорее всего, обманул какого-то покупателя, хорошо накрутил цену. Но это уже пусть покупатель разбирается с аукционным домом. Эти часы не имели никакого никогда отношения к президенту. Это абсолютная уловка, маркетинговый ход, видимо, весьма удачный, судя по сумме», — приводит слова Пескова РИА Новости.

«Покупателя жалко», — отметил пресс-секретарь.

Кремль, по словам Пескова, не собирается контактировать с аукционным домом и устанавливать принадлежность часов.

«Дело Остапа Бендера живет», — добавили в Кремле.

Ранее в пятницу Русская служба «Би-би-си» сообщила, что аукционный дом Monaco Legends за 1 миллион евро продал часы Patek Philippe Triple Complication. Покупатель часов пожелал остаться неизвестным.

Часы с платиновым корпусом и золотым циферблатом, как отмечали СМИ, ранее были приобретены «очень важной персоной в подарок человеку по имени Владимир Владимирович Путин».