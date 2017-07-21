Глава штаба Навального в Волгограде стал подозреваемым по делу о «реабилитации нацизма»
Глава штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Волгограде Алексей Волков стал подозреваемым по уголовному делу об осквернении мемориала Родина-мать из-за публикации картинки с разукрашенным зеленкой мемориалом. Об этом он сообщил в твиттере.
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С Волкова взяли подписку о невыезде и сообщили о намерении предъявить ему обвинение 26 июля.
В мае в Волгограде возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма из-за публикации картинки с разукрашенным зеленкой мемориалом «Родина-Мать» в сообществе в поддержку политика Алексея Навального. Дело было возбуждено по части 3 статьи 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма) — «распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично».