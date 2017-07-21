Комиссия по помилованию в Оренбурге отклонила прошение Алексея Пичугина

Комиссия по вопросам помилования на территории Оренбургской области отклонила прошение бывшего главу службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, приговоренного к пожизненному заключению, передает РИА Новости.

«Комиссия по вопросам помилования на территории Оренбургской области отклонила прошение о помиловании от экс-главы службы безопасности Алексея Пичугина», — цитирует представителя комиссии агентство.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов попросил помиловать Пичугина. В начале мая защита Алексея Пичугина подала прошение о помиловании, чтобы Россия исполнила два решения Европейского суда по правам человека ( ЕСПЧ), который счел, что Пичугин осужден несправедливо.

В начале этого года ЕСПЧ обязал Россию выплатить Пичугину 15 тысяч евро. Суд признал обоснованной жалобу Пичугина на несоблюдение презумпции невиновности и нарушения при снятии и изучении свидетельских показаний местными судами. Компенсация должна быть выплачена экс-главе службы безопасности ЮКОСа в течение трех месяцев.

В отношении Алексея Пичугина в России возбуждено два уголовных дела. Он обвиняется в организации убийств и покушений на убийства. По первому его приговорили к 20 годам колонии, а по второму — к пожизненному заключению. Сам Пичугин своей вины никогда не признавал.

В 2016 году Пичугин уже обращался с просьбой о помиловании к президенту России Владимиру Путину, но ему было отказано.