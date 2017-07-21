Депутаты разрешили врачам лечить дистанционно

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, по которому врачи смогут оказывать медицинскую помощь дистанционно при помощи «телемедицинских технологий», сообщает РИА Новости.

Согласно законопроекту, назначать дистанционную консультацию врач сможет только после личного осмотра.

Медработник получает право выдать рецепт в форме электронного документа на лекарственные препараты, в том числе содержащие наркотические средства или психотропные вещества.

В документе уточняется, что врачам запрещается ставить диагноз. На сведения, полученные в ходе таких коммуникаций, также распространяется врачебная тайна и законы о персональных данных.

Чтобы идентифицировать участников планируется использовать единую систему, а информационный обмен осуществлять с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Закон вступит в силу с 1 января 2018 года, норма о выдаче рецептов в электронном виде заработает с 2019 года.

Максим Прошкин