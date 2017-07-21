Конституционный суд отказался рассматривать жалобу о передаче Исаакия РПЦ

Конституционный суд России не принял к рассмотрению жалобу депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга о передаче РПЦ Исаакиевского собора. Об этом говорится в карточке дела на официальном сайте суда.

Суд признал, что оспариваемый депутатом Заксобрания Борисом Вишневским и градозащитником Павлом Шапчицой федеральный закон, по которому Исаакий может быть передан Русской православной церкви, не нарушает их права.

В начале июня противники передачи музея «Исаакиевский собор» РПЦ обратились с жалобой в Конституционный суд. По их мнению, федеральный закон, по которому собор может быть передан церкви «ставит религиозные организации в привилегированное положение при доступе к объектам культурного наследия».

Борис Вишневский вместе с Павлом Шапчицем дважды обращался в федеральный суд с требованием отменить распоряжение о передаче Исаакия РПЦ. Суд отказывал в принятии дела к рассмотрению, тем самым лишив его сторонников «права на судебную защиту».

По его мнению, были также нарушены права его сторонников на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям.

В январе власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. Губернатор Петербурга Григорий Полтавченко заявил, что собор сохранит музейную функцию. Это решение вызвало недовольство у части горожан, которые выходили на акции как сторонников, так и противников такого решения.