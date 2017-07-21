Москалькова обратится в ООН с просьбой помиловать российского летчика Ярошенко

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова собирается обратиться в ООН, чтобы организация рассмотрела вопрос о помиловании осужденного на 20 лет в США летчика Константина Ярошенко, передает Интерфакс.

«Мы их там потревожим по этому поводу, — сказала омбудсмен.

По ее словам, она намерена добиться помилования российского летчика.

В мае 2017 года Москалькова подписала обращение к президенту США Дональду Трампу, в котором была просьба помиловать осужденного.

Ранее Ярошенко написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой поднять вопрос об экстрадиции во время встречи с Дональдом Трампом на саммите G20. В Кремле подтвердили получение писем, однако не стали ответили, будет ли вопрос об экстрадиции Ярошенко обсуждаться на саммите в Гамбурге.

Летчик также обратился к президенту Дональду Трампу с просьбой отправить его на родину.

Напомним, летчик Константин Ярошенко получил в сентябре 2011 года 20 лет тюремного заключения. Россиянин был задержан в Либерии. Его обвинили в сговоре с целью ввоза в США крупной партии наркотиков.

В мае 2017 года Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подписала обращение к Дональду Трампу с просьбой о помиловании осужденного в США Константина Ярошенко.

Максим Прошкин