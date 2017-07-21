Госдума завершила весеннюю сессию палаты, передает ТАСС.

«225 законов принято, что составляет 58%. Это очень хороший показатель, который говорит о том, что качество вносимых законопроектов растет… 173 (законопроекта) приняты при поддержке всех фракций», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, «за прошедшее с начала работы время было внесено 1026 законопроектов, из них 638 находятся на разных этапах рассмотрения, 338 уже рассмотрено».

За последние три дня Госдума приняла в окончательном чтении 69 законопроектов. В частности, депутаты приняли законы о запрете анонимайзеров и регулировании мессенджеров, ужесточили наказание за склонение детей к суициду, ввели курортный сбор, а также приняли законопроект о лишении гражданства за терроризм.