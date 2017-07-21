Власти США запретят гражданам путешествовать в Северную Корею

Правительство США в скором времени запретит своим гражданам путешествовать на территорию Северной Кореи, сообщает Reuters со ссылкой на сообщения турагентств, организующих поездки в Северную Корею.

Запрет будет объявлен 27 июля и вступит в силу через 30 дней. Как долго он продлится, пока неизвестно, уточнила туристическая компания «Koryo Tours».

«Похоже, что уже через месяц американцы не смогут совершать туристические поездки», — подчеркнул генеральный директор компании «Koryo Tours» Саймон Кокрелл в телефонном разговоре с Reuters.

Другого туроператора «Young Pioneer Tours» также проинформировали о запрете. Об этом компания сообщила на своем сайте, указав ту же дату, 27 июля.

«После 30-дневного льготного периода любой гражданин США, путешествующий в Северную Корею, получит паспорт, аннулированный правительством», — говорится в сообщении.

Посольство США в Сеуле не прокомментировало информацию о запрете.

Ранее в КНДР назвали «загадкой» смерть американского студента Отто Вормбиера, который скончался вскоре после освобождения из северокорейской тюрьмы после 17 месяцев заключения. В Северной Корее отрицают, что Вормбиер погиб из-за пыток и избиений в северокорейской тюрьме.

20 июня американский студент Отто Вормбиер, которого власти Северной Кореи освободили 13 июня, после 17 месяцев заключения в тюрьме, скончался в США.

Ранее американские врачи, которые наблюдали за Вормбиером после освобождения, рассказали о серьезном поражении головного мозга у пациента. Ему диагностировали обширную потерю нервной ткани в мозге. По их словам, Отто Вормбиер при бодрствовании не реагировал ни на какие раздражители, не понимал слова и жесты.

13 июня стало известно, что Северная Корея освободила Вормбиера, его эвакуировали в США в состоянии комы. По словам северокорейских врачей, вскоре после суда у молодого человека диагностировали ботулизм. Вормбиер якобы впал в кому, когда принял снотворное. В таком состоянии он находился год.

Напомним, американского студента Отто Вомбиера задержали в январе 2016 года во время пятидневной туристической поездки в КНДР. Его приговорили к 15 годам тюрьмы за кражу агитационного плаката. Суд обвинил его «в заговоре с целью ведения подрывной деятельности против КНДР».

Ольга Ситникова